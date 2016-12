I put together a list of the most overrated albums of 2016 in my opinion. Check out the list below.

1. Drake: Views

2. Beyoncé: Lemonade

3. Frank Ocean: Blonde/Endless

4. J. Cole – 4 Your Eyez Only

5. Meek Mill – DC4

6. Future – Evol

7. Bruno Mars – 24K Magic

8. Macklemore & Ryan lewis – This Unruly Mess I’ve Made

9. Rihanna – Anti

10. Kanye West: The Life of Pablo