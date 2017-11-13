#LookingThroughSteveyShades

By Stevey Newnez
Filed Under: LookingThroughSteveyShades

Take a look at Stevey’s Weekend Through his Stevey Shades!

Friday: Latin Artist Gotay Interview then Hosted a party in East Hartford!

Saturday: Went to go see Gotay Perform!

Sunday: Church and then Couples Paint Party at Right Now Ministries!

Thanks @newbritainherald for a great article 👏🏾🏆 Support and Follow Please 👉🏼@weareviral_music

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#Repost @steveynewnez (@get_repost) ・・・ Meetings with @wearev1ral 🎬🎥🏆🔥

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Couples Paint Night 💙🎨 @artfulsoul6 👏🏾

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